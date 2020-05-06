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  4. Sungurlu’da korona temizliği yollarda devam ediyor

Sungurlu’da korona temizliği yollarda devam ediyor

ÇORUM HABERLERİ  | 06.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi Koronavirüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve ara sokaklarda temizlik çalışmasına devam ediyor.Akşam saatlerine kadar Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışmasına devam etti.Bundan sonra temizlik ve dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceği bildirilirken,“Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Sungurlu Belediyesi Koronavirüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve ara sokaklarda temizlik çalışmasına devam ediyor.
Akşam saatlerine kadar Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışmasına devam etti.
Bundan sonra temizlik ve dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceği bildirilirken,“Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar“ ifadeleri kullanıldı.

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