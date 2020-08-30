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Sungurlu’da tandırlık yangını

ÇORUM HABERLERİ  | 30.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Fidan Keycanoğlu’na ait evin tandırlık kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.
Yangında tandırlık tamamen kül okurken, evin çatı kısmının da bir bölümü yandı.

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