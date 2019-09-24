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Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Twitter’da bir kullanıcı sünnet düğününde twerk yapan bir kadının yer aldığı bir videoyu paylaştı sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Gelenek ve göreneklerimiz yöreden yöreye, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Oyun adı altında çok acayip uygulamalar olduğuna yakın zamanda şahit olmuştuk. Ancak Twitter‘a düşen bir video “bu nasıl gelenek?” dedirtti. Video bir sünnet düğününe ait, sünnet çocuğunun karşısında ise twerk dansı yapan bir kadın görülüyor. Arkadan traktörün geçtiği, kadının plastik sandalye üzerinde twerk dansı yaptığı, sünnet çocuğunun annesinin utancından yüzünü kapattığı videoya gelen tepkiler de çok çeşitliydi. Kimisi videoyu saçma bulurken, kimisi anlama veremedi, bazıları ise her zaman olduğu gibi goygoy için oradaydı. İşte twerk danslı sünnet düğünü ve sosyal medyadan gelen tepkiler.

TÜRKİYE'NİN NERESİ OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Videonun ne zaman ve nerede çekildiği belli değil, ancak Türkiye olduğu kesin. Kimi kullanıcılar Ankara olduğunu söylerken bazıları da Konya olduğunu belirtiyor. Videoyu paylaşan kişi ise sadece WhatsApp yoluyla kendisine gelen bir video olduğunu söylemekle yetindi.

Videonun yayınlanmasının ardından tepkiler yağmur gibi yağmaya başladı. İşte gelen tepkiler...

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