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Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

21.02.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkındaki gölün yüzeyi geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tutmuştu.

Havaların ısınması ve gölün yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla kıyıda çok sayıda balığın öldüğü görüldü.

Bazıları buzların arasında kalan balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gölden numune alındı.

Numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.

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