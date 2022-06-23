Sünnet için 1 ila 6 yaş arası "ideal dönem" olarak görülüyor

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, "Sünnet her yaşta olabilmekle beraber en ideali 1 ila 6 ay arasıdır. Çünkü bu dönemde yara iyileşme en hızlıdır. Çocuk 2 yaşına gelene kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, sünnet operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sünnet operasyonunu "erkek cinsellik organı olan penisin ucunu örten derinin alınmasıyla penis başının açığa çıkarılması" olarak tanımlayan Koca, sünnetin dini veya kültürel nedenlerle Müslümanlık, Yahudilik gibi dinler ve kültürde özellikle küçük yaşlarda erkek çocuklarda uygulandığını, Türk kültüründe ise sünnetin dini ve geleneksel bir görev olarak görüldüğünü belirtti.

Sünnetin tarihçesine de değinen Koca, "Sünnet pek çok toplumda görülmektedir. Geçmişi MÖ 2400'e kadar dayanmaktadır. Sünnet işlemi Musevilikte bir zorunluluk olmakla beraber İslamiyette ise sağlık için yapılması önerilen ve bazı Hristiyan topluluklarda gelenekleştirilmiş bir müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Sünnetin fimosis denilen, penis ucu derisinin darlığı nedeniyle de yapıldığını aktaran Koca, "Sünnetlilerde bazı iltihap durumlarının daha az görüldüğü, darlığın ortadan kaldırıldığı ve erken boşalma sorununa yardımcı olabileceği üzerine pek çok çalışma vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "6 yaş sonrasında çocuğun psikolojisine göre anestezi seçilebilir"

Sünnet için en ideal dönemin 1 ila 6 ay arasındaki dönem olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Sünnet her yaşta olabilmekle beraber en ideali yaş 1 ila 6 ay arasıdır. Çünkü bu dönemde yara iyileşme en hızlıdır. Çocuk 2 yaşına gelene kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir. 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklar psikolojik olarak en fazla etkilenebildiklerinden dolayı lokal anestezi değil, genel anestezi altında sünnet önerilir. 6 yaş sonrasında ise çocuğun psikolojisine göre anestezi seçilebilir."

- "Sünnet öncesinde psikolojik hazırlık gerekiyor"

Sünnet öncesinde çocuğun psikolojik olarak hazırlanmasının da çok önemli vurgulayan Koca, "Zorlayarak ve korkutarak değil, güzellikle ve örnekler vererek, çocuk büyük bir insanmış gibi kabul edilerek sünnet anlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi yaranın iyileşme sürecinin 15 ila 20 gün arası olduğunu aktaran Koca, "Bu dönemde ilk 1 hafta en önemli iyileşme dönemidir ve hassasiyetler daha fazla olabilir. Eğer dikişli sünnetse emilebilen dikiş atıldığından dikiş alınmasına ihtiyaç yoktur. Sünnet sonrası düzenli pansuman yapılmalı ve ağrı için gerektiğinde ilaç alınmalıdır. Hızlı iyileşme için bakım ve iyi beslenme çok önemlidir. Hijyene dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

