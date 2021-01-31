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Sünnet olan çocuğa polis ağabeylerinden sürpriz ziyaret

31.01.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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Sünnet olan çocuğa polis ağabeylerinden sürpriz ziyaret

Antalya'da sünnet olan bir çocuğa, motosikletli yunus timlerinin sürpriz ziyareti sosyal medyada ilgi gördü.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, motosikletli yunus timlerinin Kepez ilçesinde sünnet olan bir çocuğa gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin görüntüler beğeni aldı.

Yunus polisi kıyafetleriyle ekip motosikletine binerek polis ekipleriyle poz veren miniğin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Yunus timlerimizden küçük kardeşimize sünnet sürprizi. Mutlu gününde yanında olduk biz de çok mutlu olduk. Hayatının her anında gülücükler saçman dileğiyle." mesajına yer verildi.

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