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Sunucu Sevda Erginci'ye açık açık "Hasan Can biraz yürüdü sana" deyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 13:28
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Oyuncu Sevda Erginci katıldığı programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Hasan Can Kaya'nın programına katılan oyuncuya o anlar soruldu. Sunucu Sibel Arna "Hasan Can biraz yürüdü sana" diyerek şaşırttı.

Sunucu Sevda Erginci'ye açık açık "Hasan Can biraz yürüdü sana" deyince...

Yasak Elma'nın Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Sevda Erginci katıldığı programda soruları yanıtladı. "Hiçbir zaman ben oyuncu olmalıyım dediğim bir hayalim yoktu" diyerek oyunculuk yolculuğunun ne kadar tesadüfi bir şekilde başladığını anlatan isim, Ozan Güven ve Özgü Namal ile tanışarak bu dünyaya adım atmış!

Sevda Erginci sorulara samimi yanıtlar vererek dikkat çekti. Sibel Arna ise konuyu geçtiğimiz yıl katıldığı Hasan Can Kaya'nın programına getirdi.

Arna konuğuna Konuşanlar'ı hatırlatarak "Hasan Can biraz yürüdü sana" diyerek eski görüntüleri yayınladı. Sevda Erginci ise "Yok yok valla arkadaşım. Çok severim hiç öyle bir şey yok onun insana yaklaşım şekli o. Biraz öyle algılanıyor" dedi.

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Erginci devamında "İlk tanıştığımızda bir tuhaf gelmişti ona da söylemiştim. Programın şöyle bir handikapı var ya konuşacaksın ve haber olacaksın ya da sıkıcı biri olacaksın" ifadelerini kulandı.

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Sunucu ise Hasan Can'dan bahsederek "Ben ona 1.59'luk dev kadro diyorum" ifadelerini kullandı.

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SEVGİLİ SORUSU

Sevda Erginci Konuşanlar'a katılınca Hasan Can ısrarla oyuncuya "Şu an sevgilin yok mu?" diyerek sıkıştırmıştı. Sevda Erginci ise 6-7 aydır sevgilisi olmadığınu söyleyerek "Sıkıldık bitti" demişti.

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Sevda Erginci
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