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Süper Amatör Lig maçında inanılmaz olay! Sahaya davul tokmağı attı, polisi yaraladı... Yaralı polis hastaneye kaldırıldı

28.11.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor arasında hafta sonu oynanan Süper Amatör Lig maçında olay çıktı. Konuk ekibin karşılaşmanın son dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çevirmesinin ardından sahaya girmek isteyen taraftarları polis engelledi. Bu sırada, tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor arasında hafta sonu oynanan Süper Amatör Lig maçında olay çıktı. Konuk ekibin karşılaşmanın son dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çevirmesinin ardından sahaya girmek isteyen taraftarları polis engelledi. Bu sırada, tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti.

PENALTI GOL OLDU, TANSİYON YÜKSELDİ!

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Süper Amatör Lig B Gurubu'nda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, cumartesi günü karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, hakemin konuk takımın lehine verdiği penaltı kararı tansiyonu yükseltti. Atışı kullanan İnegöl Karadeniz Güvenspor futbolcusu takımının beraberlik golünü attı. Bu sırada ev sahibi takımın taraftarları taşkınlık yapıp sahaya inmek istedi.

OLAY KAMERADA

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Polis ekipleri, taraftarların sahaya inmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti. O anlar kameralara yansıdı. Meslektaşlarının Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve gözünün altında 3 santimlik yarık tespit edilen yaralı polis, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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1-1 sona eren karşılaşmanın kamera görüntülerini izleyen polis memurları, meslektaşlarının yaralanmasına neden olan davul tokmağını atan kişinin Gürsu Yenidoğan Spor taraftarı E.K. (35) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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