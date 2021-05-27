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Süper Ay, Türk savaş uçakları ile güzel bir görüntü oluşturdu

27.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Ay, Türk savaş uçakları ile güzel bir görüntü oluşturdu

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Türk Savaş uçaklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafta, F-16'lar ile "Süper Ay" beraber yer aldı.

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