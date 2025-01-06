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Süper Kupa'da da yapmışlardı... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak karar! O maça U19 takımıyla çıkıyorlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 20:24
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Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele öncesi iki takım için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Kupa'da da yapmışlardı... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak karar! O maça U19 takımıyla çıkıyorlar...

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa TFF ile yapılan görüşmeler sonrası ikna edilmiş ancak aynı kararı alan Fenerbahçe henüz net kararını açıklamamıştı.

Normal şartlar altında 9 Ocak Perşembe günü karşılaşacak iki takımın mücadelesine kısa bir süre kala iki ekip için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KASIMPAŞA'DAN U19 KARARI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın, kupa maçına oynandığı takdirde mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

FENERBAHÇE İÇİN DE U19 İDDİASI

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İlk maçını 9 Ocak Perşembe akşamı Kasımpaşa deplasmanında oynayacak olan Fenerbahçe'nin, bu maça çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken Sarı-Lacivertliler için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Barış Yurduseven'in haberine göre Fenerbahçe de Kasımpaşa gibi Türkiye Kupası maçına U19 takımı ile çıkacak.

KASIMPAŞA 5. TUR MAÇINDA U19 İLE ÇIKTI

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Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynadığı maça U19 takımı ile çıkmıştı. Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Kasımpaşa, adını gruplara yazdırmıştı.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

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Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile oynadığı müsabakaya 19 yaş altı takımıyla çıkmış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa son dakika fenerbahçe tff türkiye kupası
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