Mynet Trend

Süper Kupa Finali'nin bir kazananı da İstanbul oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 30.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Ağustos ayı otel dolulukları 2018'in aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak açıklandı. Türkiye'nin aylık bazda dolulukları Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul yüzde 87.7 ile aylık bazda Avrupa'nın en fazla dolu 10 şehrinden biri oldu. UEFA Süper Kupa Finali'nin İstanbul'da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu.

Süper Kupa Finali'nin bir kazananı da İstanbul oldu!

Turizmde yüksek sezon geride kalırken, konaklama sektörünün ağustos ayı performansı da belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin 2019 yılı Ağustos ayı otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Dünyanın çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu.

İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. UEFA
Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. Ancak ülke bazında dolulukta Türkiye 27 ülke arasında 15. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 77.7 oldu.

FİYATLARDA İLK HEDEF 2012 YILINI YAKALAMAK

boat-3993013_960_720

STR verilerine göre, konaklama sektörü fiyatları da yükseliş kaydetti, ancak henüz Avrupa ortalaması yakalanamadı. Türkiye’nin Ağustos 2019’da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artışla 105 Euro’ya ulaşırken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 27.9 artışla 83.4 Euro olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da aylık bazda Avrupa’da oda fiyatı ortalaması 117.7 Euro, oda başı gelir ortalaması ise 91.5 Euro oldu.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos 2019 dönemi ortalama dolulukları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla yüzde 67.3, oda fiyatı yüzde 11.5 artışla 79.6 Euro, oda başı gelirler ise yüzde 13.4 artışla 53.6 Euro oldu. Oda fiyatlarında rekor düzeye; Türkiye ortalamasında 115.6 Euro, İstanbul ortalamasında 152.9 Euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 87.7 DOLULUK ORANI

turkey-1104206_960_720

İstanbul'un Ağustos 2018’de yüzde 84 olan doluluk oranı, Ağustos 2019'da yüzde 4.4 artarak yüzde 87.7 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 107.3 ile Ağustos 2018'e göre yüzde 20.1 artış gösterdi. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 25.4 artış yaşandı ve 94.1 Euro olarak ölçüldü.

Ocak-Ağustos 2019 döneminde ise İstanbul’un ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artışla yüzde 73.7’ye, oda bedeli yüzde 11 artışla 90.2 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.9 artışla 66.4 Euro’ya ulaştı.

ANTALYA'DA İSE YÜZDE 82.9

Antalya’da Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 artarak, yüzde 82.9 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 174.7 Euro ile Ağustos 2018'e göre yüzde 25.7 artış yakaladı. Odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 31.2 artışla 144.8 Euro olarak ölçüldü.

Ocak-Ağustos 2019 döneminde ise Antalya’da doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artışla yüzde 66.6, oda bedeli yüzde 13.6 artışla 98.9 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 16.4 artışla 65.8 Euro oldu.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Termometre 33 dereceyi gösteriyor! O kent hala yazı yaşıyorTermometre 33 dereceyi gösteriyor! O kent hala yazı yaşıyor
'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seyahat istanbul Süper Kupa UEFA Süper Kupa süper kupa finali

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Alaçatı kuşlarıyla da turist çekecek

Alaçatı kuşlarıyla da turist çekecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın’da yaz devam ediyor

Termometre 33 dereceyi gösteriyor! O kent hala yazı yaşıyor

'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu

'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu

Bu otelde evcil hayvanlarla tatil serbest

Bu otelde evcil hayvanlarla tatil serbest

Kapıda vize uygulaması başlatan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone hakkında bilinmeyenler!

Kapıda vize uygulaması başlamıştı! İşte o ülkenin bilinmeyenleri

Antalya'nın Maldivleri'nde yaz bitmiyor

Eylül bitiyor, o kentte yaz bitmiyor

Çılgınlıkta sınır yok! İki kafadar bu şekilde dünyayı geziyor

Çılgınlıkta sınır yok! İki kafadar dünyayı böyle geziyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.