Süper Kupa krizi sırasında yaptığı paylaşım sonrası görevinden uzaklaştırılınca istifa etmişti! Ünal Emin Canbay'ın yeni adresi belli oldu

Tecrübeli gazeteci Ünal Emin Canbay geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan yetkililerinin kabul edilemez tavırları sonrası sosyal medya hesabından "Suudi yetkililer, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermedi. Fenerbahçe ve Galatasaray bu durumu kabul etmedi. Görüşmeler sürüyor." paylaşımında bulunarak takipçilerini bilgilendirmişti.
Canbay paylaşımı sonrası beINSports'taki görevinden uzaklaştırılmış, kızağa çekilmişti. Ünal Emin Canbay yaşanan bu durum sonrası görevinden istifa ederken yeni adresi merak ediliyordu.
Tecrübeli gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerine 'Yeni Açık'ta sürdüreceğini duyururken birçok tebrik mesajı aldı.