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  4. Süper Kupa krizi sırasında yaptığı paylaşım sonrası görevinden uzaklaştırılınca istifa etmişti! Ünal Emin Canbay'ın yeni adresi belli oldu

Süper Kupa krizi sırasında yaptığı paylaşım sonrası görevinden uzaklaştırılınca istifa etmişti! Ünal Emin Canbay'ın yeni adresi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Suudi yetkililerin skandalları sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı öncesi yaptığı bir paylaşım nedeniyle yayıncı kuruluştaki görevinden uzaklaştırılan Ünal Emin Canbay yaklaşık 15 gün önce görevinden istifa etmişti. Canbay'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Kupa krizi sırasında yaptığı paylaşım sonrası görevinden uzaklaştırılınca istifa etmişti! Ünal Emin Canbay'ın yeni adresi belli oldu

Tecrübeli gazeteci Ünal Emin Canbay geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan yetkililerinin kabul edilemez tavırları sonrası sosyal medya hesabından "Suudi yetkililer, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermedi. Fenerbahçe ve Galatasaray bu durumu kabul etmedi. Görüşmeler sürüyor." paylaşımında bulunarak takipçilerini bilgilendirmişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Unal-Emin-Canbay-Kimdir

Canbay paylaşımı sonrası beINSports'taki görevinden uzaklaştırılmış, kızağa çekilmişti. Ünal Emin Canbay yaşanan bu durum sonrası görevinden istifa ederken yeni adresi merak ediliyordu.

Tecrübeli gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerine 'Yeni Açık'ta sürdüreceğini duyururken birçok tebrik mesajı aldı.

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