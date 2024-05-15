Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe'ye hükmen yenilgi ve 4 milyon TL para cezası

Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile oynadığı müsabakaya 19 yaş altı takımıyla çıkmış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti.

Maçın ilk dakikasında Mauro Icardi Galatasaray'ı öne geçiren golü atmış, ardından Fenerbahçe santra yapmamış ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etmişti.

Öte yandan sarı-lacivertlileri sahadan çeken yönetici Ahmet Ketenci'nin de 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

Galatasaray taraftarının Süper Kupa mücadelesinde neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 212 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Alınan bu kararların ardından 2022/23 Süper Kupa sahibinin Galatasaray olduğu tescillendi.

Final maçı, geçen sene 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken, başlama düdüğüne saatler kala Suudi yetkililer ile takımlar arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Şanlıurfa'daki maçın akıbetiyle ilgili uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

Hafta içinde oynayacağı UEFA Konferans Ligi müsabakası nedeniyle 2023 Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesini talep eden Fenerbahçe, bu isteğini reddeden TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıktı.

Fenerbahçe’nin maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebi de TFF tarafından kabul görmedi.



