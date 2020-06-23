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Süper Lig 29. hafta hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig 29. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

İŞTE 29. HAFTA HAKEMLERİ

Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

Trabzonspor - Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen

Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır

Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkat Tokat

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞAKA GİBİ :((
Neymiş? Elbetteki Düzenli organizasyonda,Parça ve bütün ilişkisi! Ali Palabıyık bizim maça,Cüneyt Çakır Haçan'ın maçına! Hayret!YKU,neden Sivas-Kayseri maçına atanmadı?Mete götürür işi tabii doğrudur...!
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