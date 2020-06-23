Süper Lig 29. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
Trabzonspor - Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır
Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkat Tokat
Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya
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