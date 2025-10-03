SPOR

Süper Lig asist kralı nedir, nasıl belirlenir?

Süper Lig'de golcüler kadar golün hazırlayıcıları da taraftarların kalbinde özel bir yere sahiptir. Asist yapan oyuncular hem skora katkı sağlar hem de taraftarlarca takdir görür. Süper Lig'de asist kralları her sezon sonu belli olur.

Süper Lig asist kralı nedir, nasıl belirlenir?
Doğukan Bayrak

Futbolda başarılı olmak için nihai amaç maçlardan galibiyetle ayrılmaktır. Galibiyetler için de rakipten daha fazla sayıda gol üretmek gerekir. Maçların sonunda skor tabelasında gol sayısının altında adı yazanlar teknik olarak galibiyeti getiren kişilerdir. Ancak futbola olan tutku düz verilerden ötesidir. Golcüler kadar takımın diğer üyeleri de taraftarlar tarafından takdir görür. Öte yandan golün hazırlayıcıları sahnenin gizli kahramanlarıdır. Türkiye Süper Ligi'nde kimi zaman golü hazırlayan; yani golün "asistini" yapan oyuncular golü atanlardan büyük rağbet görebilir. Öyle ki "golü asiste yazmak" şeklinde bir taraftar deyimi mevcuttur. Asistler oyun zekası, teknik kapasite ve kalbi şinaslık içerebilir. Bu sebeple gol krallarının yanı sıra asist kralları da mevcuttur.

Süper Lig asist kralı nedir?

Süper Lig'de asist kavramı, golü atan oyuncuya ulaşan son pas veya pozisyon hazırlığıdır. Bir süper lig sezonunda en fazla asiste ulaşan oyuncu asist kralı olarak belirlenir. TFF resmi olarak "asist kralı" listesi yayınlamaz. Asist krallarını ödüllendirmez. Asist krallığı genellikle TFF'nin genel maç sonu verileri ve bazı kurumların verilerine dayanarak yayıncı kuruluş ve medya tarafından yayınlanır.

Süper Lig asist kralı nasıl belirlenir?

Süper Lig'de asist için temel tanım, golü atan oyuncuya ulaştırılan son toptur. Bu top pas veya orta şeklinde olabilir. Ayrıca topu atan oyuncunun topa hangi niyetle vurduğu önemli değildir. Yani kötü bir şutun asiste dönüşmesi mümkündür.

Serbest vuruşlarda topun üstünden atlama gibi eylemler asist olarak yazılmaz. Rakip oyuncuların kendi kalesine attığı gollerde ayrım mevcuttur.

Süper Lig'deki asist krallığını yayınlayan yayıncı medya ve TFF verilerini baz almaktadır. İki kaynakta da kendi kalesine atılan goller asist olarak geçmez.

Ayrıca yine bazı firmalar "asistin hazırlayıcısı" gibi koşulları da asist olarak sayabilmektedir. Süper Lig'de her golün tek asisti mevcut olabilir. Tabii belirtmek gerekir ki bunlar TFF'nin resmi sitesinde ayrı bir "asist krallığı" listesinde belirtilmez.

