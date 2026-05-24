Süper Lig’de 13 şehirden takım mücadele edecek

Trendyol 1. Lig’de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off’larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig’de boy gösterecek.

2026-2027 sezonunda Süper Lig’de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor

Trabzonspor

Göztepe

Samsunspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Kocaelispor

Alanyaspor

Gaziantep FK

Gençlerbirliği

Erzurumspor FK

Amed Sportif Faaliyetler

Çorum FK

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır