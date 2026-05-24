Süper Lig’de 13 şehirden takım mücadele edecek

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul’dan olacak.

Trendyol 1. Lig’de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off’larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig’de boy gösterecek.

2026-2027 sezonunda Süper Lig’de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

İŞTE O TAKIMLAR!

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

