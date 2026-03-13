Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk! Asen Albayrak orta hakem olarak görev alıyor

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalacak olan Asen Albayrak, Lale Orta’dan bu yana tam 22 yıl sonra Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 22 YIL SONRA BİR İLK!

22 SENE EVVEL LALE ORTA!

Bundan 22 sene önce Lale Orta, Elazığspor-Gaziantepspor maçında görev almıştı.

"İKİ MAÇTAN DA BAŞARIYLA ÇIKTI..."

Eski MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta: Asen Albayrak'ı bu sene iki tane 1. Lig maçında izledim. Başarılı bir performans sergiledi. Bir tanesinde kar yağışı altında yönetti; o tür doğa koşullarında maç yönetmek gerçekten zordur. Bir tanesinde de çok fazla yağış altında yönetti. İki maçtan da başarıyla çıktı.

Bu haftanın en renkli maçlarından biri olacak. Umarım şansı da yanında olur ve kendisinden sonra gelecek kadın hakemlere de yolu açacak olmasından dolayı çok iyi bir performans göstermesini bekliyorum.