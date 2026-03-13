SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk! Asen Albayrak orta hakem olarak görev alıyor

Süper Lig'in 26. haftası 22 yıl sonra bir ilke sahne olacak; Asen Albayrak, 22 yıl sonra bir kadın orta hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk! Asen Albayrak orta hakem olarak görev alıyor
Burak Kavuncu

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalacak olan Asen Albayrak, Lale Orta’dan bu yana tam 22 yıl sonra Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 22 YIL SONRA BİR İLK!

Hakem Asen Albayrak, 22 yıl sonra bir kadın orta hakem olarak Göztepe - Alanyaspor maçında görev yapacak.

22 SENE EVVEL LALE ORTA!

Bundan 22 sene önce Lale Orta, Elazığspor-Gaziantepspor maçında görev almıştı.

"İKİ MAÇTAN DA BAŞARIYLA ÇIKTI..."

Eski MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta: Asen Albayrak'ı bu sene iki tane 1. Lig maçında izledim. Başarılı bir performans sergiledi. Bir tanesinde kar yağışı altında yönetti; o tür doğa koşullarında maç yönetmek gerçekten zordur. Bir tanesinde de çok fazla yağış altında yönetti. İki maçtan da başarıyla çıktı.

Bu haftanın en renkli maçlarından biri olacak. Umarım şansı da yanında olur ve kendisinden sonra gelecek kadın hakemlere de yolu açacak olmasından dolayı çok iyi bir performans göstermesini bekliyorum.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Alanyaspor Göztepe lale orta Asen Albayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.