Derbi sonrası Fenerbahçe karıştı! Yönetim harekete geçti: O isimler toplantıya bile alınmayacak

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin 7 puan gerisine düştü.

SARAN, YÖNETİMİ TOPLUYOR

Alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. HT Spor’un haberine göre sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu bugün saat 14.00’te bir araya gelecek. Toplantıda takımın mevcut durumu masaya yatırılacak ve kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

O İSİMLER TOPLANTIYA ALINMAYACAK

Gerçekleşecek toplantıda yalnızca mevcut tablo değil, geleceğe yönelik adımların da ele alınması bekleniyor. Haberde, bazı radikal kararların gündeme gelebileceği ifade edilirken Domenico Tedesco ve Devin Özek’in toplantıda yer almayacağı bilgisi paylaşıldı.

"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"

Derbi sonrası konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da sürecin sinyalini vermişti. Torunoğulları, yönetim olarak kısa süre içinde bir araya geleceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız."