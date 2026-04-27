SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Derbi sonrası Fenerbahçe karıştı! Yönetim harekete geçti: O isimler toplantıya bile alınmayacak

Fenerbahçe, Galatasaray’a 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında 7 puan geriye düştü. Yönetim alınan bu sonuç sonrası acil durum düğmesine basıldı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin 7 puan gerisine düştü.

Mynet Anket Fenerbahçe başkanlığı için oy kullanma hakkınız olsa kimi tercih ederdiniz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fenerbahçe başkanlığı için oy kullanma hakkınız olsa kimi tercih ederdiniz?
Aziz Yıldırım
Ali Koç
Sadettin Saran
Hakan Safi
Mehmet Ali Aydınlar
Nihat Özdemir
Bu anket 20 saat 37 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

SARAN, YÖNETİMİ TOPLUYOR

Alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. HT Spor’un haberine göre sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu bugün saat 14.00’te bir araya gelecek. Toplantıda takımın mevcut durumu masaya yatırılacak ve kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

O İSİMLER TOPLANTIYA ALINMAYACAK

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Gerçekleşecek toplantıda yalnızca mevcut tablo değil, geleceğe yönelik adımların da ele alınması bekleniyor. Haberde, bazı radikal kararların gündeme gelebileceği ifade edilirken Domenico Tedesco ve Devin Özek’in toplantıda yer almayacağı bilgisi paylaşıldı.

"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"

Derbi sonrası konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da sürecin sinyalini vermişti. Torunoğulları, yönetim olarak kısa süre içinde bir araya geleceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Anahtar Kelimeler:
istifa Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.