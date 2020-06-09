Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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