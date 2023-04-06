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Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı

06.04.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar ve 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 28. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi
16.00 Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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