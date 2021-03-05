SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

05.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 MART CUMARTESİ:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 MART PAZAR:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 MART PAZARTESİ:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Muhammet Tunahan Taşçı'nın hedefi A Milli TakımMuhammet Tunahan Taşçı'nın hedefi A Milli Takım
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ligin tetikçileri belli olmuş.

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Eski MHK görevlisi Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Eski MHK görevlisi Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Anadolu Efes CSKA karşısında şov yaptı

Anadolu Efes CSKA karşısında şov yaptı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Diğer Haberler

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Haftanın hakemleri belli oldu

Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray maçı sonrası tepkiler büyüyor

Galatasaray maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepkiler büyüyor

Erencan Yardımcı: Galatasaray'a ideal yaşta geldim

'Galatasaray'a ideal yaşta geldim'

Muhammet Tunahan Taşçı'nın hedefi A Milli Takım

Muhammet Tunahan Taşçı'nın hedefi A Milli Takım

Levent Tüzemen'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Levent Tüzemen'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü manken Tuğçe Aral’dan, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.