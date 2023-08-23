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Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı

23.08.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Süper Lig’de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle:

25 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar
19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

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