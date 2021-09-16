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Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

16.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 5. haftasında yarın, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 EYLÜL CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler

18 EYLÜL CUMARTESİ

14.13.30 Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 EYLÜL PAZAR

13.30 GZT Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 A. Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig
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