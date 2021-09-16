Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 5. haftasında yarın, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler
14.13.30 Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
13.30 GZT Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 A. Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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