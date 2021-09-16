Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 5. haftasında yarın, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 EYLÜL CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler

18 EYLÜL CUMARTESİ

14.13.30 Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 EYLÜL PAZAR

13.30 GZT Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 A. Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

