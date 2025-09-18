Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 6’ncı haftası yarın oynanacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu.

Ligin 6’ncı haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

17.00 Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

PAZAR

17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

20.00 Samsunspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol