Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 6’ncı haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri belli oldu
Berker İşleyen

Süper Lig’in 6’ncı haftası yarın oynanacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu.

Ligin 6’ncı haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

17.00 Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

PAZAR

17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

20.00 Samsunspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

Süper Lig
