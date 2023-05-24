Süper Lig'de Andrea Pirlo şoku yaşanıyor! Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı...

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı. Fatih Karagümrük ile sözleşmesinin bitmesine 3 maç kalmasına rağmen görevine son verilen Pirlo hakkında yaşanan bu gelişme herkesi şaşırttı.

SÜPER LİG'DE 7. SIRADA

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 33 maça çıkan Pirlo, 11 galibiyet alarak takımını 7. sırada tuttu. Özellikle oynattığı hücum futboluyla ön plana çıkan İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki sezon hangi takımda görev alacağı henüz netlik kazanmadı.

İZİN VERMİŞLERDİ

Karagümrük'lü yetkililer, Pirlo'ya yeni sezon öncesi transfer görüşmeleri için izin vermişti. Sezonun bitmesine 3 maç kala görevine son verilen Pirlo'nun yeni bir takımla anlaştığı iddia ediliyor...



