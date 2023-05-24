SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Süper Lig'de Andrea Pirlo şoku yaşanıyor! Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı...

Süper Lig'de Andrea Pirlo şoku yaşanıyor! Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı...

24.05.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'den başka bir takım çalıştıracağı iddia edilen Pirlo'nun görevine son verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Süper Lig'de Andrea Pirlo şoku yaşanıyor! Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı...

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı. Fatih Karagümrük ile sözleşmesinin bitmesine 3 maç kalmasına rağmen görevine son verilen Pirlo hakkında yaşanan bu gelişme herkesi şaşırttı.

SÜPER LİG'DE 7. SIRADA

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 33 maça çıkan Pirlo, 11 galibiyet alarak takımını 7. sırada tuttu. Özellikle oynattığı hücum futboluyla ön plana çıkan İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki sezon hangi takımda görev alacağı henüz netlik kazanmadı.

İZİN VERMİŞLERDİ

Karagümrük'lü yetkililer, Pirlo'ya yeni sezon öncesi transfer görüşmeleri için izin vermişti. Sezonun bitmesine 3 maç kala görevine son verilen Pirlo'nun yeni bir takımla anlaştığı iddia ediliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'un yıldızı İstanbul'a transfer oldu!Survivor'un yıldızı İstanbul'a transfer oldu!
Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu!Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu!
Kahkahaya boğan paylaşımKahkahaya boğan paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük pirlo sezon süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma!

Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!

Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!

Ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...

Ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...

Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.