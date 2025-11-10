Süper Lig'de bahis oynadığı açıklanan tek yabancı futbolcu var! Bu sezon 2 golü 3 de asisti bulunuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan sadece 4 tanesinden futbolcu yer almadı. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

TEK YABANCI FUTBOLCU VAR!

Açıklanan listede yer alan futbolculardan tek yabancı isim dikkat çekti. Konyaspor forması giyen Ndao'nun da bahis soruşturmasında adı geçtiği ve PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

BU SEZON 2 GOLÜ BULUNUYOR

2019 yılında Fatih Karagümrük ile Türkiye serüvenine başlayan Alassane Ndao sonrasında sırasıyla; Al Ahli (Suudi Arabistan), Antalyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giydi. Bu sezon 2 gol ve 3 asisti bulunan Ndao, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

SÜPER LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Bütün Türkiye bahis oynayan futbolcuların kimler olduğunu araştırıyor. TFF yaptığı açıklamada bahis oynayan futbolcuları açıkladı. Futbolcuların 27'si Süper Lig'den, 77'si TFF 1. Lig'den, 282'si 2. Lig'den, 629'u 3. Lig'den... İşte o futbolcular:

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Alanyaspor

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor

Efe Doğan

Furkan Orak

Galatasaray

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Gaziantep FK

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor

Kerem Kayaarası

Eyüpspor

Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor

Celil Yüksel

Trabzonspor

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Konyaspor

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak