Süper Lig'de bahis oynadığı açıklanan tek yabancı futbolcu var! Bu sezon 2 golü 3 de asisti bulunuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan sadece 4 tanesinden futbolcu yer almadı. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)
Açıklanan listede yer alan futbolculardan tek yabancı isim dikkat çekti. Konyaspor forması giyen Ndao'nun da bahis soruşturmasında adı geçtiği ve PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.
2019 yılında Fatih Karagümrük ile Türkiye serüvenine başlayan Alassane Ndao sonrasında sırasıyla; Al Ahli (Suudi Arabistan), Antalyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giydi. Bu sezon 2 gol ve 3 asisti bulunan Ndao, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Bütün Türkiye bahis oynayan futbolcuların kimler olduğunu araştırıyor. TFF yaptığı açıklamada bahis oynayan futbolcuları açıkladı. Futbolcuların 27'si Süper Lig'den, 77'si TFF 1. Lig'den, 282'si 2. Lig'den, 629'u 3. Lig'den... İşte o futbolcular:
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Alanyaspor
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
Rizespor
Efe Doğan
Furkan Orak
Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı
Gaziantep FK
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
Göztepe
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor
Kerem Kayaarası
Eyüpspor
Mükrüem Arda Türköz
Kasımpaşa
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor
Celil Yüksel
Trabzonspor
Salih Malkoçoğlu
Boran Başkan
Konyaspor
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Kayserispor
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak
