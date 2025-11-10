SPOR

Süper Lig'de bahis oynadığı açıklanan tek yabancı futbolcu var! Bu sezon 2 golü 3 de asisti bulunuyor

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, bahis operasyonunda yer alan futbolcuların isimlerini resmen açıkladı. Süper Lig'de 14 takımda da bahis oynayan futbolcular tespit edilirken paylaşılan listede tek bir yabancı futbolcu yer aldı. İşte detaylar...

Emre Şen
Alassane Ndao

Alassane Ndao

SEN Senegal
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan sadece 4 tanesinden futbolcu yer almadı. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

TEK YABANCI FUTBOLCU VAR!

Açıklanan listede yer alan futbolculardan tek yabancı isim dikkat çekti. Konyaspor forması giyen Ndao'nun da bahis soruşturmasında adı geçtiği ve PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

BU SEZON 2 GOLÜ BULUNUYOR

2019 yılında Fatih Karagümrük ile Türkiye serüvenine başlayan Alassane Ndao sonrasında sırasıyla; Al Ahli (Suudi Arabistan), Antalyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giydi. Bu sezon 2 gol ve 3 asisti bulunan Ndao, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

SÜPER LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Bütün Türkiye bahis oynayan futbolcuların kimler olduğunu araştırıyor. TFF yaptığı açıklamada bahis oynayan futbolcuları açıkladı. Futbolcuların 27'si Süper Lig'den, 77'si TFF 1. Lig'den, 282'si 2. Lig'den, 629'u 3. Lig'den... İşte o futbolcular:

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu
Necip Uysal

Alanyaspor

İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt

Rizespor

Efe Doğan
Furkan Orak

Galatasaray

Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı

Gaziantep FK

Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare

Göztepe

İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor

Kerem Kayaarası

Eyüpspor

Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa

Ege Albayrak
Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük

Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor

Celil Yüksel
Trabzonspor
Salih Malkoçoğlu
Boran Başkan

Konyaspor

Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Kayserispor
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak

