Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu! Sadece 8 ay sürdü

Samsunspor’da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Süper Lig’de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından harekete geçen Karadeniz ekibi, Alman çalıştırıcıyla vedalaşma kararı aldı. Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgi, ayrılık sürecinde belirleyici oldu.

TRABZONSPOR YENİLGİSİ SONRASI KARAR ÇIKTI

Süper Lig’de zor günler geçiren Samsunspor, sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilgi serisi beş maça yükselen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

Sezonun ilk yedi haftasında yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik alabilen Samsunspor, beş karşılaşmadan ise puansız ayrıldı. Toplam dört puanda kalan Karadeniz temsilcisi, yaşanan başarısız sonuçların ardından Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

8 AY SÜRDÜ

58 yaşındaki Alman teknik adam, Şubat 2026’da Thomas Reis’in görevden ayrılmasının ardından Samsunspor’un başına geçmişti. Yaklaşık sekiz aydır takımın başında bulunan Fink’in dönemi, ligde yaşanan kötü sonuçların ardından sona erdi.

Kariyerinde Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi takımlarda görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Samsunspor’daki görevinden ayrılmış oldu.