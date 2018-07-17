Konyaspor Kulübünün açıklamasında "Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin avro karşılığında gerçekleşmiştir" denildi.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
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YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
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RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
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RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
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DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
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SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
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YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
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BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
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DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
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BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
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LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
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UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
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THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
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AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
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GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
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DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
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ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
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HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
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FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
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SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
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JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
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ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
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SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
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HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
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UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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