Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 60
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 60
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 60
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
4 / 60
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro
5 / 60
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 60
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
7 / 60
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
8 / 60
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 60
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
10 / 60
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
11 / 60
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
12 / 60
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 60
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 60
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 60
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 60
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
17 / 60
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
18 / 60
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 60
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 60
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 60
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 60
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 60
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 60
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 60
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 60
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 60
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
28 / 60
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
29 / 60
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 60
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
31 / 60
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
32 / 60
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
33 / 60
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
34 / 60
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
35 / 60
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
36 / 60
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
37 / 60
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
38 / 60
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
39 / 60
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 60
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
41 / 60
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
42 / 60
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
43 / 60
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
44 / 60
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
45 / 60
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
46 / 60
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
47 / 60
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
48 / 60
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
49 / 60
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
50 / 60
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
51 / 60
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
52 / 60
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
53 / 60
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
54 / 60
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
55 / 60
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
56 / 60
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
57 / 60
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
58 / 60
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
59 / 60
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
60 / 60
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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