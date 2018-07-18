SPOR

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı.

Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 60

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 60

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 60

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
4 / 60

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro
5 / 60

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 60

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
7 / 60

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
8 / 60

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 60

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
10 / 60

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
11 / 60

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
12 / 60

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 60

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 60

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 60

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 60

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
17 / 60

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
18 / 60

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 60

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 60

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 60

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 60

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 60

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 60

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 60

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 60

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 60

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
28 / 60

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
29 / 60

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 60

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
31 / 60

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
32 / 60

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
33 / 60

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
34 / 60

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
35 / 60

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
36 / 60

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
37 / 60

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
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39 / 60

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 60

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MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
41 / 60

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor josue Spor Toto Süper Lig

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