SPOR

Başakşehir'den flaş transfer!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Başakşehir, Alman ekibi Köln'den Sırp oyuncuyu transfer ettiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, geçen sezon Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 47

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 47

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 47

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
4 / 47

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
5 / 47

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 47

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
7 / 47

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 47

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 47

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 47

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
11 / 47

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 47

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 47

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 47

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
15 / 47

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
16 / 47

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 47

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
18 / 47

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
19 / 47

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
20 / 47

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
21 / 47

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
22 / 47

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
23 / 47

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
24 / 47

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
25 / 47

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
26 / 47

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 47

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
28 / 47

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
29 / 47

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
30 / 47

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
31 / 47

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
32 / 47

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
33 / 47

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
34 / 47

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
35 / 47

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
36 / 47

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
37 / 47

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
38 / 47

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
39 / 47

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
40 / 47

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
41 / 47

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
42 / 47

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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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Anahtar Kelimeler:
Milos Jojic Medipol Başakşehir Köln

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