Süper Lig'de flaş transfer!

Ankaragücü, bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği Malaga ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Bakary Kone'yi kadrosuna kattı.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 80
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
2 / 80
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
3 / 80
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
4 / 80
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
5 / 80
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 80
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
7 / 80
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
8 / 80
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
9 / 80
FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
10 / 80
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
11 / 80
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 80
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 80
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 80
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
15 / 80
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
16 / 80
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
17 / 80
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
18 / 80
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
19 / 80
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
20 / 80
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
21 / 80
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 80
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 80
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 80
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
25 / 80
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 80
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
27 / 80
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
28 / 80
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 80
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
30 / 80
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
31 / 80
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
32 / 80
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 80
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 80
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 80
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 80
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
37 / 80
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
38 / 80
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 80
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 80
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 80
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 80
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 80
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 80
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 80
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 80
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 80
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
48 / 80
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
49 / 80
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
50 / 80
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
51 / 80
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
52 / 80
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
53 / 80
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
54 / 80
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
55 / 80
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
56 / 80
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
57 / 80
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
58 / 80
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
59 / 80
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
60 / 80
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
61 / 80
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
62 / 80
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
63 / 80
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
64 / 80
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
65 / 80
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
66 / 80
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
67 / 80
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
68 / 80
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
69 / 80
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
70 / 80
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
71 / 80
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
72 / 80
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
73 / 80
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
74 / 80
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
75 / 80
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
76 / 80
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
77 / 80
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
78 / 80
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
79 / 80
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
80 / 80
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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