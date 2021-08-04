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Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

04.08.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından sonra sarı kırmızılılardan ayrılması beklenen Falcao için bomba bir iddia geldi. Kolombiya basınında çıkan habere göre dünya yıldızı Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer olmaya çok yakın...

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Monaco'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ama beklentilerin altında kalan dünya yıldızı Radamel Falcao için Kolombiya basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao ile birlikte Feghouli'yle yollarını ayıracaklarını, ayrılığın nedeninin ise iki yıldızın aldığı yüksek ücret olduğunu söylemişti.

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Yaşanan bu gelişmenin ardından Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da çok ciddi bir haber yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan BLU Radio'da açıklamalarda bulunan gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcüyle Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

"BARCELONA'DAN REAL MADRID'E GİTMEK GİBİ"

Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmek gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Abi bu adam hep sakat Beşiktaş’ta ne işi var. Saçmalamayın Allah aşkına
alanın elinde patlar
aman aman istemez

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