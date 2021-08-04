Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Monaco'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ama beklentilerin altında kalan dünya yıldızı Radamel Falcao için Kolombiya basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao ile birlikte Feghouli'yle yollarını ayıracaklarını, ayrılığın nedeninin ise iki yıldızın aldığı yüksek ücret olduğunu söylemişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da çok ciddi bir haber yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan BLU Radio'da açıklamalarda bulunan gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcüyle Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

"BARCELONA'DAN REAL MADRID'E GİTMEK GİBİ"

Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmek gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.



