Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aliou Dieng

Mısırlı gazeteci Ahmed Kiro Hamada, Galatasaray 'ın Aliou Dieng için Al Ahli'ye teklif yaptığını duyurdu. Hamada, Al Ahli'nin 7 milyon Euro bonservis istediğini belirtirken Malili oyuncunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını ifade etti.

Radyospor'a konuşan Hamada, "Galatasaray, oyuncuyu istiyor. Bir teklif verdi. 5 milyon Euro öneriyor. Al Ahli 7 milyon Euro istiyor; çünkü oyuncuya İspanya, Fransa ve Arap ülkelerinde çok sayıda teklif var.'' dedi ve ekledi:

"6 MİLYON EURODA ANLAŞABİLİRLER"

''Biz burada Dieng'i Fatih Terim'in çok istediğini duyduk. Lille takımı da kalip oldu. Oyuncu, burada Afrika kupası, lig şampiyonluğu pek çok şeyi kazandı. Artık daha yüksek hedefler peşinde olmak istiyor. 1 ay önce bir maç sonrasında kendisiyle konuştum. Galatasaray'da oynamak istiyor. Oyuncunun iradisi Galatasaray'dan yana; ama tahminim Galatasaray'ın 7 milyon Euro ödemeyeceği doğrultusunda. Ortada bir rakam 6 milyon Euro'da buluşabilirler. Ayrıca sonraki satış ve başarı bonusları olabilir. Ben Dieng'in Galatasaray'a transferini çok olası görüyorum"

ALIOU DIENG KÜNYE

Doğum tarihi: 16 Eki 1997

Yaş: 23

Boy: 1,84 m

Uyruk: Mali

Mevki: Orta saha - Önlibero

Ayak: Sağ ayak



