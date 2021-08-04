Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aliou Dieng

Mısırlı gazeteci Ahmed Kiro Hamada, Galatasaray 'ın Aliou Dieng için Al Ahli'ye teklif yaptığını duyurdu. Hamada, Al Ahli'nin 7 milyon Euro bonservis istediğini belirtirken Malili oyuncunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını ifade etti.
Radyospor'a konuşan Hamada, "Galatasaray, oyuncuyu istiyor. Bir teklif verdi. 5 milyon Euro öneriyor. Al Ahli 7 milyon Euro istiyor; çünkü oyuncuya İspanya, Fransa ve Arap ülkelerinde çok sayıda teklif var.'' dedi ve ekledi:
''Biz burada Dieng'i Fatih Terim'in çok istediğini duyduk. Lille takımı da kalip oldu. Oyuncu, burada Afrika kupası, lig şampiyonluğu pek çok şeyi kazandı. Artık daha yüksek hedefler peşinde olmak istiyor. 1 ay önce bir maç sonrasında kendisiyle konuştum. Galatasaray'da oynamak istiyor. Oyuncunun iradisi Galatasaray'dan yana; ama tahminim Galatasaray'ın 7 milyon Euro ödemeyeceği doğrultusunda. Ortada bir rakam 6 milyon Euro'da buluşabilirler. Ayrıca sonraki satış ve başarı bonusları olabilir. Ben Dieng'in Galatasaray'a transferini çok olası görüyorum"
Doğum tarihi: 16 Eki 1997
Yaş: 23
Boy: 1,84 m
Uyruk: Mali
Mevki: Orta saha - Önlibero
Ayak: Sağ ayak
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