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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aliou Dieng

04.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Morutan transferinden maliyeti nedeniyle rafa kaldıran Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi geldi. Mısır ekibi Al Ahli'de forma giyen Aliou Dieng için sarı kırmızılılar teklif yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aliou Dieng

Mısırlı gazeteci Ahmed Kiro Hamada, Galatasaray 'ın Aliou Dieng için Al Ahli'ye teklif yaptığını duyurdu. Hamada, Al Ahli'nin 7 milyon Euro bonservis istediğini belirtirken Malili oyuncunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını ifade etti.

Radyospor'a konuşan Hamada, "Galatasaray, oyuncuyu istiyor. Bir teklif verdi. 5 milyon Euro öneriyor. Al Ahli 7 milyon Euro istiyor; çünkü oyuncuya İspanya, Fransa ve Arap ülkelerinde çok sayıda teklif var.'' dedi ve ekledi:

"6 MİLYON EURODA ANLAŞABİLİRLER"

''Biz burada Dieng'i Fatih Terim'in çok istediğini duyduk. Lille takımı da kalip oldu. Oyuncu, burada Afrika kupası, lig şampiyonluğu pek çok şeyi kazandı. Artık daha yüksek hedefler peşinde olmak istiyor. 1 ay önce bir maç sonrasında kendisiyle konuştum. Galatasaray'da oynamak istiyor. Oyuncunun iradisi Galatasaray'dan yana; ama tahminim Galatasaray'ın 7 milyon Euro ödemeyeceği doğrultusunda. Ortada bir rakam 6 milyon Euro'da buluşabilirler. Ayrıca sonraki satış ve başarı bonusları olabilir. Ben Dieng'in Galatasaray'a transferini çok olası görüyorum"

ALIOU DIENG KÜNYE

Doğum tarihi: 16 Eki 1997

Yaş: 23

Boy: 1,84 m

Uyruk: Mali

Mevki: Orta saha - Önlibero

Ayak: Sağ ayak


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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