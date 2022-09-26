Süper Lig'de bugün maç var mı? 2022 Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig'de milli ara nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana maç oynanmadı. Bununla beraber Fenerbaçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların taraftarları arama motorlarında milli aranın ne zaman sona ereceğini ve bugün Süper Lig'de maç var mı sorusunu araştırıyor. Peki, A Milli Takım maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına verilen ara ne zaman bitiyor?
2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Milli maç arası 27 Eylül'de son bulacak.
Süper Lig'de bu hafta milli maç arası nedeniyle maç oynanmayacak. Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.
1 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)
Kayserispor-Trabzonspor (17.00)
Ankaragücü-Başakşehir (17.00)
Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)
2 Ekim Pazar
Sivasspor-Hatayspor (14.30)
Alanyaspor-Giresunspor (14.30)
Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)
Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)
3 Ekim Pazartesi
Karagümrük-İstanbulspor (20.00)
Okuyucu Yorumları 0 yorum