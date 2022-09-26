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Süper Lig'de bugün maç var mı? 2022 Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

26.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli maçlar sebebiyle verilen Milli maç arası tarihleri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Milli aranın başlamasıyla Süper Lig maçları geçtiğimiz hafta oynanmadı. Peki, Süper Lig'de bugün maç var mı? 2022 Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte yanıtı...

Süper Lig'de bugün maç var mı? 2022 Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig'de milli ara nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana maç oynanmadı. Bununla beraber Fenerbaçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların taraftarları arama motorlarında milli aranın ne zaman sona ereceğini ve bugün Süper Lig'de maç var mı sorusunu araştırıyor. Peki, A Milli Takım maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına verilen ara ne zaman bitiyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Milli maç arası 27 Eylül'de son bulacak.

Süper Lig'de bu hafta milli maç arası nedeniyle maç oynanmayacak. Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

futbol topu

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI

1 Ekim Cumartesi

Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)
Kayserispor-Trabzonspor (17.00)
Ankaragücü-Başakşehir (17.00)
Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)

2 Ekim Pazar

Sivasspor-Hatayspor (14.30)
Alanyaspor-Giresunspor (14.30)
Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)
Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)

3 Ekim Pazartesi

Karagümrük-İstanbulspor (20.00)

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