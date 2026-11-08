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Kütahyaspor'dan Galatasaray'a zemin göndermesi!

Galatasaray'ın Amedspor maçında RAMS Park'ın zemini bir kez daha tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılıların saha şartları gündemdeyken 2. Lig ekibi Kütahyaspor'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan esprili gönderme kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

Kütahyaspor'dan Galatasaray'a zemin göndermesi!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede RAMS Park'ın saha zemini gündem oldu. Karşılaşma sırasında zeminin kötü görüntüsü dikkat çekerken, sarı-kırmızılılara 2. Lig ekibi Kütahyaspor'dan esprili bir gönderme geldi.

GALATASARAY'A ZEMİN GÖNDERMESİ

Kütahyaspor dan Galatasaray a zemin göndermesi! 1

2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Galatasaray'ın saha zeminiyle ilgili yaşanan tartışmalara kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü etiketleyerek bir paylaşım yapan Kütahyaspor, "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Kütahyaspor'un Galatasaray'a yönelik yaptığı esprili paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Futbolseverlerden yoğun etkileşim alan gönderme, RAMS Park'ın zemin durumuyla ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Kütahya son dakika galatasaray zemin
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