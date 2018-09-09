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Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2018 22:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin maddi açıdan yaşadıkları zorluklar transfer döneminde dikkat çekerken, yabancı sınırının yeniden uygulanması gündeme geldi. Bu tartışmalar sonrası, ligde en maaş alan yerli futbolcular da ortaya çıktı.

İşte dikkat çeken isimler...

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

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2018-19 sezonunda Süper Lig kulüplerinden en yüksek maaşları alacak yerli futbolcular belli oldu.

2018-19 sezonunda Süper Lig kulüplerinden en yüksek maaşları alacak yerli futbolcular belli oldu.
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İşte o isimler...

İşte o isimler...
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TOLGAY ARSLAN | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.000.000 € (Resmi değil)

TOLGAY ARSLAN | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.000.000 € (Resmi değil)
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SERDAR AZİZ | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.000.000 €

SERDAR AZİZ | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.000.000 €
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EREN DERDİYOK | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.150.000 €

EREN DERDİYOK | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.150.000 €
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ONUR KIVRAK | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €

ONUR KIVRAK | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €
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MEHMET TOPAL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.250.000 € (Resmi değil)

MEHMET TOPAL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.250.000 € (Resmi değil)
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SELÇUK İNAN | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.950.000 €

SELÇUK İNAN | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.950.000 €
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BURAK YILMAZ | Trabzonspor | Yıllık ücret: 3.550.000 €

BURAK YILMAZ | Trabzonspor | Yıllık ücret: 3.550.000 €
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ARDA TURAN | Başakşehir | Yıllık ücret: 4.000.000 €

ARDA TURAN | Başakşehir | Yıllık ücret: 4.000.000 €
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