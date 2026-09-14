Süper Lig'de Fenerbahçe'yi korkutan tablo! Puan farkı şimdiden açıldı

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir giriş yapan Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam ederken ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinde erken bir kriz baş gösterdi. Sezon öncesi yapılan flaş transferler ve yüksek perdeden iddialı açıklamalara rağmen sarı-lacivertlilerin yaşadığı beklenmedik puan kayıpları, zirve yarışındaki dengeleri daha ilk haftalardan yerle bir etti.

27. ŞAMPİYONLUK PAROLASI VE 6 PUANLIK UÇURUM

Ligde mutlak şampiyonluk ve "27. kupa" hedefiyle yola çıkan Cimbom, sahadaki dominant oyunu ve aldığı kusursuz sonuçlarla rakiplerine ağır bir gözdağı verdi. Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ederken; Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek yara alması, iki ezeli rakip arasındaki makasın şimdiden açılmasına neden oldu. Sadece 5 haftanın sonunda Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 6 puan fark atması spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

"TABLO ŞİMDİDEN TANIDIK: CİMBOM ÖNDE, FENER TAKİPTE"

Oluşan 6 puanlık farkın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada büyük bir coşku yaşarken, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye gönderdiği bu erken mesaj büyük yankı buldu. Taraftarların "Daha ligin çok başındayız ama puan tablosu şimdiden tanıdık; Galatasaray önde, Fenerbahçe uzaktan takipte" şeklindeki paylaşımları gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.