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Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 13:23
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Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bugün 2 maç oynanacak. Çaykur Rizespor, saat 16.00’da Konyaspor’u konuk edecek. Hakem Alper Akarsu’nun düdük çalacağı mücadelede Murat Ergin Gözütok ile Murat Temel yardımcılılarını yapacak. Maçın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Saper Barış Saka oturacak. AVAR’da Hakan Yemişken eşlik edecek.

Günün ikinci karşılaşması Corendon Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak.

Emre Kargın’ın yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kargın’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak. Bu maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR’da Kerem Ersoy görev yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Hakem
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