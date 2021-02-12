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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

12.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Rizespor-Erzurumspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

12 ŞUBAT CUMA:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 ŞUBAT PAZAR:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 ŞUBAT PAZARTESİ:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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