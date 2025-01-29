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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 20:34
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasının maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

31 OCAK CUMA:

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir FK - Samsunspor: Çağdaş Altay

2 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig
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