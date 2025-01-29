Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasının maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
31 OCAK CUMA:
20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir FK - Samsunspor: Çağdaş Altay
2 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam
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