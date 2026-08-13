Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Yarın başlayacak yeni sezonun açılış maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray-Çorum FK: Batuhan Kolak
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 Konyaspor-Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Alanyaspor: Yasin Kol
16 Ağustos Pazar
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam
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