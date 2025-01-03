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Süper Lig'de imzalar atıldı! Yılın ilk transferi gerçekleşti... Resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 07:56
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Süper Lig'in başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor, son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattığını resmen açıklarken bu transfer aynı zaman da yılın da ilk transferi olmuş oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de imzalar atıldı! Yılın ilk transferi gerçekleşti... Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Eyüpspor, ligde yılın ilk transferine imza attı. Arda Turan'ın ekibi, son olarak Göztepe forması giyen Yalçın Kayan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

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Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

"ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

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Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız imza sonrası yaptığı açıklamada, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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transfer Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika
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