Süper Lig'de imzalar atıldı! Yılın ilk transferi gerçekleşti... Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Eyüpspor, ligde yılın ilk transferine imza attı. Arda Turan'ın ekibi, son olarak Göztepe forması giyen Yalçın Kayan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

"ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız imza sonrası yaptığı açıklamada, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.