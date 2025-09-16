SPOR

Süper Lig'de inanılmaz son! Galibiyet 90+3'te geldi, 90+9'da penaltı kaçtı

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Emrecan Bulut’un 90+3’teki golüyle sevinen Rizespor, puanını 4’e yükseltti. Gençlerbirliği ise 90+9’da penaltıyı kaçırarak fırsat tepti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’ni sahasında ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki mücadele nefes keserken kazanan, son anlarda gelen golle ev sahibi ekip oldu.

90+9'DA PENALTI KAÇTI

Karadeniz ekibi, uzatmaların 90+3. dakikasında Emrecan Bulut’un kaydettiği golle öne geçti. Gençlerbirliği ise 90+9. dakikada penaltı şansı yakaladı ancak Henry Onyekuru, kaleci Fofana’yı geçemedi.

Süper Lig de inanılmaz son! Galibiyet 90+3 te geldi, 90+9 da penaltı kaçtı 1

İLK 3 PUAN

Bu sonuçla Rizespor, sezonun ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. İlk 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen yeşil-mavililer, şeytanın bacağını kırdı.

Süper Lig de inanılmaz son! Galibiyet 90+3 te geldi, 90+9 da penaltı kaçtı 1

GENÇLER 3 PUANA HASRET

Süper Lig’e 4 yıl aradan sonra dönen başkent temsilcisi ise henüz puanla buluşamadı. Ligde zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar, fırsatı tepti.

