Süper Lig'de inanılmaz son! Galibiyet 90+3'te geldi, 90+9'da penaltı kaçtı

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’ni sahasında ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki mücadele nefes keserken kazanan, son anlarda gelen golle ev sahibi ekip oldu.
Karadeniz ekibi, uzatmaların 90+3. dakikasında Emrecan Bulut’un kaydettiği golle öne geçti. Gençlerbirliği ise 90+9. dakikada penaltı şansı yakaladı ancak Henry Onyekuru, kaleci Fofana’yı geçemedi.
Bu sonuçla Rizespor, sezonun ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. İlk 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen yeşil-mavililer, şeytanın bacağını kırdı.
Süper Lig’e 4 yıl aradan sonra dönen başkent temsilcisi ise henüz puanla buluşamadı. Ligde zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar, fırsatı tepti.
