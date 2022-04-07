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Süper Lig'de kural değişiyor mu? Sosyal medya ayaklandı! ''İsyan çıkar''

07.04.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası birçok konu gündeme geldi. Mevcut yönetimin aldığı yabancı kuralının değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Yeni gelecek başkanın bu kuralı değiştirme yetkisinin olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yabancı kuralı geçerliliğini koruyacak mı? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de kural değişiyor mu? Sosyal medya ayaklandı! ''İsyan çıkar''

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. MHK'nın skandal hakem kararının yankıları sürerken ligin bitimine kısa bir süre kala Nihat Özdemir'in istifa etmesi üzerine taraftarların aklına bazı sorular geldi. Bunlardan biri de yabancı kuralı oldu...

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

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Bilindiği üzere TFF'nin aldığı karar gereği 2021-2022 sezonunda Süper Lig ekipleri kadrolarında en fazla 14 yabancı bulundurabiliyor. Takımlar aynı sezonda sahaya ise en fazla 8 yabancı futbolcuyla çıkabiliyor. Yani ekipler sahaya sürdüğü ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurmak zorunda. Öte yandan gelecek sezon yani 2022-2023'de ise kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu bulundurulabilecek. İlk 11'de ise en fazla 7 yabancı oynatılabilecek. 2023-2024 sezonunda ise kadroda bulundurulabilecek yabancı futbolcu sayısı 10'a düşecek. Takımlar ilk 11'inde de en fazla 6 yabancı futbolcu oynatabilecek.

Nihat Özdemir'in istifası sonrası yabancı kuralının değişip değişmeyeceği konusu gündeme geldi ancak böyle bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Yani mevcut kural uygulanmaya devam edecek.

"İSYAN ÇIKAR"

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Kararın değiştirilip yeniden planlaması iddiasından sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Bazı kullanıcılar bu olayın gerçekleşmesi durumunda isyan çıkacağı ve yeni yönetimin de çok kalamayacağını belirtti.


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