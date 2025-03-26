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Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.03.2025 09:10
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Reeder Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde Al-Arabi ile sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti için harekete geçmeyi planlıyor. Taraftarlar, bu transferi heyecanla bekliyor.

Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

RAl-Arabi ile kontratı bitecek olan ünlü orta saha oyuncusu Marco Verratti için harekete geçmeyi planlıyor.

TOPLAMDA 82 ASİST KATKISI

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32 yaşındaki İtalyan futbolcu Veratti, kariyeri boyunca 533 maçta 17 gol atarken, 82 asist yaparak takım oyununa büyük katkı sağladı. Samsunspor, Verratti'nin deneyiminden faydalanarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi, bu transferin gerçekleşmesi için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Taraftarlar, tecrübeli oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte Avrupa arenasında daha iddialı bir konuma gelmeyi umuyor. Verratti'nin liderlik özellikleri ve oyun zekası, Samsunspor’un hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Kulüp, bu transferin yanı sıra kadrosunu güçlendirmek için diğer oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Samsunspor, taraftarı da iki dönemlik transfer yasağının ardından ortaya çıkan isimlerle heyecanlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Samsunspor
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