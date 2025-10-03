Süper Lig’de puanlama sistemi nasıl işler? Galibiyette veya beraberlikte kaç puan alınır?

Türkiye Futbol Federasyonu yetkisinde gerçekleştirilen Türkiye liglerinin en üst basamağı Süper Lig'dir. Süper lig şampiyonu olan takım, o sezon için en başarılı takım olarak kabul edilir. Süper Lig'de ekstrem durumlar haricinde 18 takımın birbirleriyle iç ve dış sahada yapacağı maçlar sonucunda şampiyon belirlenir. Yakın geçmişte Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 dönemlerinde Süper Lig'deki takım sayısı adil futbol ligi ilkesiyle arttırılmıştır. 2025-2026 sezonu itibariyle takım sayısı yeniden 18'e düşürülmüştür.

Süper Lig'de en fazla puanı toplayan takım şampiyon olur. En az puana sahip 3 takım bir alt lige düşer. Türkiye'nin UEFA sistemindeki uluslararası puanına bağlı olarak şampiyonla birlikte ilk 4-5 takım Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanır. Öte yandan puan sistemi haksızlıkların önüne geçilmesi açısından detaylıdır.

Süper Lig'de puanlama sistemi nasıl işler?

Süper Lig'de puanlama galibiyet ve beraberliklere göre verilir. Mağlubiyet durumunda puan kazanımı olmaz. Bu kural 1987-1988 yılından beri geçerlidir. Puan sisteminde iç saha veya deplasman ayrımı yoktur. Maçlar uzatmalara veya penaltılara gitmez. Süper Lig'in kurulduğu 1959 tarihinden 1987-1988 sezonuna dek galibiyetlere 2 puan, beraberliğe ise 1 puan verilmekteydi. Bu kural 1987-1988 sezonuyla değişime gitmiş ve "3 puan kuralı" uygulanmaya başlamıştır.

Süper Lig'de galibiyette ve beraberlikte kaç puan alınır?

Süper Lig'de beraberlikte 1 puan ve galibiyette 3 puan alınır. Galibiyet, takımlardan birisinin skor üstünlüğüyle veya "hükmen galibiyetle" sağlanır. Süper Lig'de bir takım sahadan çekilirse hükmen mağlup sayılır ve rakibi doğrudan 3-0 kazanmış sayılarak 3 puan elde eder. Hükmen galip gelen takım maç içerisinde 3'ten fazla averaj kazanmışsa golleri geçerli sayılır. Hükmen mağlup olan takımın attığı goller ise geçerli sayılmaz. Bu kural puan sisteminin detaylandırmasında yer alan "eşitlik bozucu hallerin" belirlenmesi açısından önemlidir.

Süper Lig'i iki veya daha fazla takım eşit puanda bitirebilir. Eşit puan durumunda TFF tarafından "eşitlik bozma adımları" talimatta belirtilmiştir. Eşitlik durumunda önce başa-baş puana bakılır. Eşit puana sahip iki takımın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda kimin daha çok puan topladığına bakılır. Puanlar eşitse iki takımın sadece bu iki maçtaki gol farkına (averaja) bakılır. Deplasman golü avantaj sayılmaz. Genel toplam geçerlidir.

Başa-baş hallerinde eşitlik bozulmadıysa genel gol averajına bakılır. Eğer eşitlik halen bozulmadıysa tüm lig maçlarında daha fazla gol atan takım üstte yer alır. Atılan gol sayıları da eşitse ve iki takımdan hanesinde "hükmen yenilgi" olan yoksa TFF tarafından tarafsız sahada tek maç usulüyle kazanan belirlenir.

Çoklu takımların puan eşitliğinde ne yapılır?

3 veya daha fazla takımın eşit puana sahip olması pratikte nadir olsa da kural kitabında belirtilen bir uygulamaya sahiptir. Öncelikle bu takımlar arasında Mini-lig (başa-baş tablo) oluşturulur. Yalnızca eşit puanlı takımların birbirlerine karşı oynadıkları maçlardan bir “mini puan cetveli” yapılır ve sıralama bu tabloda puan üstünlüğüne göre yapılır. Puan eşitliği durumunda Mini-lig averajı ve golleri geçerlidir. Yani Mini cetvelde puanlar da eşitse, yine mini-ligdeki gol averajı, sonra mini-ligde atılan gol sayısı dikkate alınır.

Mini Ligde de deplasman golü avantajı yoktur. Mini Lig'deki her şart eşitse tüm lig geneline dönülerek genel averaj ve daha çok gol atan kriterleri uygulanır. Eğer eşitlik halen bozulmadıysa ve takımların hükmen mağlubiyetleri yoksa TFF'nin belirleyeceği maçlar ile kazanan takım belirlenir. TFF kural kitabında bu uygulama açık olarak yazmaz. Ancak maç-lar ifadesi birden fazla maçın oynanabileceğini ifade eder.