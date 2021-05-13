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Süper Lig'de şampiyon takım ne kadar kazanacak?

13.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Peki son haftaya kalan mücadelede şampiyon olan takım ne kadar kazanacak?

Süper Lig'de şampiyon takım ne kadar kazanacak?

Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli olacak. Son maçlar öncesi Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda, Fenerbahçe ise 2 puan geride yer alıyor.

Peki şampiyonluk ipini göğüsleyen takım ne kadar kazanacak? Sezonu zirvede bitirecek takım mali olarak bir hayli rahatlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne giricek olan ekip, katılım bedeli olarak 40 milyon Euro kasasına koyacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için 2,7 milyon Euro, ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR KAZANDIRACAK?

Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç 63 milyon TL kazanmış olacak.

Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak. Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

SON HAFTA MAÇLARI

Son hafta öncesi Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanda. Siyah beyazlılar 2 gollük averajla ilk sırada. Fenerbahçe ise 79 puanla şampiyonluk umudu için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek.

Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

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