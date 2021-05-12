Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 41. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 41. haftasında Beşiktaş , sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Galatasaray , deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçerek lider Beşiktaş'la olan puanını eşitledi ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı.

Fenerbahçe ise sahasında ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'a sahasında 2-1 kaybetti. Sarı lacivertliler, şampiyon olabilmek için rakiplerinin kaybetmesini ve kendisinin kazanması ihtalini beklemeye başladı.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim oldu. Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 6.00'dan 4.50'ye indi. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 15.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00



