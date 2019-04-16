SPOR

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Avrupa liglerindeki durumları inceleyen Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte sezon sonunda Süper Lig sıralaması...

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımları açıkladılar

18- Erzurumspor: 29 puan

18- Erzurumspor: 29 puan

17- Akhisarspor: 32 puan

17- Akhisarspor: 32 puan

16- Göztepe: 35 puan

16- Göztepe: 35 puan

15- Bursaspor: 35 puan

15- Bursaspor: 35 puan

14- Ankaragücü: 41 puan

14- Ankaragücü: 41 puan

13- Demir Grup Sivasspor: 41 puan

13- Demir Grup Sivasspor: 41 puan

12- Fenerbahçe: 43 puan

12- Fenerbahçe: 43 puan

11- Çaykur Rizespor: 43 puan

11- Çaykur Rizespor: 43 puan

10- Atiker Konyaspor: 43 puan

10- Atiker Konyaspor: 43 puan

9- Kayserispor: 43 puan

9- Kayserispor: 43 puan

8- Kasımpaşa: 44 puan

8- Kasımpaşa: 44 puan

7- Aytemiz Alanyaspor: 44 puan

7- Aytemiz Alanyaspor: 44 puan

6- Antalyaspor: 46 puan

6- Antalyaspor: 46 puan

5- Evkur Yeni Malatyaspor: 46 puan

5- Evkur Yeni Malatyaspor: 46 puan

4- Trabzonspor: 58 puan

4- Trabzonspor: 58 puan

3- Beşiktaş: 64 puan - %1.5

3- Beşiktaş: 64 puan - %1.5

2- Galatasaray: 66 puan - ŞAMPİYONLUK ORANI: %7.2

2- Galatasaray: 66 puan - ŞAMPİYONLUK ORANI: %7.2

1- Medipol Başakşehir: 73 puan - ŞAMPİYONLUK ORANI: %91.4

1- Medipol Başakşehir: 73 puan - ŞAMPİYONLUK ORANI: %91.4
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu tabloya karşın 6s li yöneticiler mahkemeye gidebilir. taş düşebilir ayı çıkabülür.
Sıralama yanlış olmuş şikeci Fenev..17. kümeye
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