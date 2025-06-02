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Süper Lig'de son hafta veda! Maçın ardından basın toplantısında istifasını açıkladı

Süper Lig'in kapanış haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Bodrum FK rakibine 4-0 mağlup oldu. Bodrum ekibi Süper Lig'e de veda ederken teknik direktör Jose Morais, takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de son hafta veda! Maçın ardından basın toplantısında istifasını açıkladı
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Morais, Bodrum FK'nin gelecek sezon Süper Lig'e geri dönebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Morais, sezonun sona erdiğini ve bu maçın bir veda niteliği taşıdığını ifade etti. Beşiktaş'ın galibiyete rağmen ligde istediği sonucu elde edemediğini belirten Morais, şunları söyledi:

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

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"Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizden bu yana 14 maçta 21 puan topladık. Büyük bir özveri ve adanmışlık gösterdik ancak hedefimiz olan Süper Lig'de kalmayı başaramadık. Bodrum FK'nin oyuncu kalitesi ve camiasıyla gelecek sezon yeniden Süper Lig'e dönebilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Oyuncularım elimden gelenin fazlasını yaptı. Birkaç maçta daha iyi sonuçlar alsaydık, ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."

"EVET VEDA EDİYORUM"

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Bir gazetecinin "Bodrum FK'ye veda mı ediyorsunuz?" sorusuna Morais, şu yanıtı verdi:

"Evet, veda ediyorum. Gelecek sezon mücadele edeceğimiz lig, benim çok iyi bildiğim bir lig değil. Bu nedenle takıma yeterince katkı sağlayamayacağımı düşünüyorum. O ligi daha iyi bilen birinin daha faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye'de kalmayı isterdim ama bu, Süper Lig seviyesinde olsaydı daha farklı düşünebilirdim."

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istifa ayrılık bodrumspor veda
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